Таможня ФРГ может арестовать личные автомобили россиян, на которых они приехали в страну

Въезд в Германию на личном автомобиле из России рассматривается местной таможней как основание для ареста машины, сообщили в немецком таможенном управлении.

Ответ на соответствующий запрос публикует РБК.

«Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещён в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России», — сказано в сообщении.

Россиянин Иван Коваль, который проживает в Германии, рассказал изданию, что его машину забрали 1 июня около дома в Гамбурге.

По его словам, сотрудник таможни проверил документы и признал, что с ними всё в порядке, однако машину всё равно арестовали, потому что «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами России в ЕС запрещён».