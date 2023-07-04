BFMTV: Макрон не исключил отключения социальных сетей во Франции во время кризиса
- AP
- © Ludovic Marin
Его слова приводит телеканал BFMTV.
«Возможно, когда ситуация ухудшается, необходимо иметь возможность их (соцсети. — RT) регулировать и отключать», — сказал французский лидер.
При этом Макрон подчеркнул, что обсуждение этого вопроса нельзя проводить «сгоряча».
Ранее он заявил, что пик беспорядков во Франции пройден.
Французские полицейские и жандармы задержали с момента начала беспорядков по всей стране свыше 1,2 тыс. несовершеннолетних.