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BFMTV: Макрон не исключил отключения социальных сетей во Франции во время кризиса

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отключения социальных сетей в стране в случае усугубления возникающих кризисов.
BFMTV: Макрон не исключил отключения социальных сетей во Франции во время кризиса
  • AP
  • © Ludovic Marin

Его слова приводит телеканал BFMTV.

«Возможно, когда ситуация ухудшается, необходимо иметь возможность их (соцсети. — RT) регулировать и отключать», — сказал французский лидер.

При этом Макрон подчеркнул, что обсуждение этого вопроса нельзя проводить «сгоряча».

Ранее он заявил, что пик беспорядков во Франции пройден.

Французские полицейские и жандармы задержали с момента начала беспорядков по всей стране свыше 1,2 тыс. несовершеннолетних.

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