Посол: Россия может принять участие в восстановлении сахарных плантаций на Кубе

Россия может принять участие в восстановлении плантаций сахарного тростника на Кубе.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Куба Виктор Коронелли.

По его словам, на острове в силу дефицита удобрений и прошедших ураганов и наводнений упало производство сахарного тростника.

«Речь идёт о том, что два наших крупных агрохолдинга заинтересованы в работе здесь по восстановлению плантаций сахарного тростника и заводов по его переработке», — цитирует Коронелли ТАСС.

Ранее он сообщил, что российские автопроизводители заинтересованы в поставках автомобилей на Кубу, на данный момент ведутся переговоры.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе.