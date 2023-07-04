В результате стрельбы в Техасе по меньшей мере трое погибли, восемь ранены

В городе Форт-Уэрт (штат Техас) по меньшей мере трое человек погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу полиции.

«У нас была стрельба. Похоже, что есть несколько жертв, получивших огнестрельные ранения», — уточнил капитан городского полицейского участка Шон Мюррей.

Согласно пресс-релизу подразделения по расследованию убийств департамента полиции Форт-Уэрта, среди пострадавших десять взрослых и один несовершеннолетний.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницы.

По словам полицейских, пока рано утверждать, была ли стрельба связана с преступной группировкой, бытовой ссорой или чем-то ещё.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли 3 июля в ходе стрельбы на юго-западе американской Филадельфии (штат Пенсильвания).