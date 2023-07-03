Илон Маск возглавил рейтинг из 500 богатейших людей мира с состоянием $234 млрд
Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг пятисот богатейших людей мира по версии индекса Bloomberg.
- Gettyimages.ru
Отмечается, что состояние миллиардера составило $234 млрд.
Согласно статистике, за первое полугодие 2023 года состояние Маска увеличилось на $96,6 млрд.
Ранее Маск сообщил, что в соцсети Twitter установлен лимит на показ числа твитов.
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