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Илон Маск возглавил рейтинг из 500 богатейших людей мира с состоянием $234 млрд

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Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг пятисот богатейших людей мира по версии индекса Bloomberg.
Илон Маск возглавил рейтинг из 500 богатейших людей мира с состоянием $234 млрд
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что состояние миллиардера составило $234 млрд.

Согласно статистике, за первое полугодие 2023 года состояние Маска увеличилось на $96,6 млрд.

Ранее Маск сообщил, что в соцсети Twitter установлен лимит на показ числа твитов.

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