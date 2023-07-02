Шольц: Германия не хочет поставлять Киеву оружие для нападения на Россию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью ARD заявил, что Берлин не хочет, чтобы Киев использовал поставляемое Западом оружие дальнего действия для ударов по России.

Об этом пишет РИА Новости.

«Для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям», — ответил он на вопрос, почему ФРГ не поставляет немецко-шведские крылатые ракеты дальнего действия Taurus.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об очень сдержанной позиции Берлина касательно просьбы Киева о поставках ВСУ крылатых ракет Taurus.