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Посол Коронелли: говорить о подготовке визита Путина на Кубу пока рано

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Чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что говорить о подготовке визита российского президента Владимира Путина на Кубу пока рано.
Посол Коронелли: говорить о подготовке визита Путина на Кубу пока рано
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом пишет РИА Новости.

«Встречи на высшем уровне — об этом говорить не то что бы преждевременно... Дело в том, что президент Кубы (Мигель Диас-Канель. — RT) был в Москве совсем недавно, в ноябре прошлого года, то есть прошло всего ничего», — сказал он.

Коронелли добавил, что у Путина есть приглашение, но не знает, как будут выстраиваться его планы.

Посол также высоко оценил уровень сотрудничества между Россией и Кубой.

27 июня глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооружённых сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой заявил, что Куба по-прежнему остаётся важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.

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