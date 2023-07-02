Посол Коронелли: говорить о подготовке визита Путина на Кубу пока рано

Чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что говорить о подготовке визита российского президента Владимира Путина на Кубу пока рано.

Об этом пишет РИА Новости.

«Встречи на высшем уровне — об этом говорить не то что бы преждевременно... Дело в том, что президент Кубы (Мигель Диас-Канель. — RT) был в Москве совсем недавно, в ноябре прошлого года, то есть прошло всего ничего», — сказал он.

Коронелли добавил, что у Путина есть приглашение, но не знает, как будут выстраиваться его планы.

Посол также высоко оценил уровень сотрудничества между Россией и Кубой.

27 июня глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооружённых сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой заявил, что Куба по-прежнему остаётся важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.