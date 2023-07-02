Rebelión: США хотят любыми способами захватить венесуэльскую нефть

Обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч заявил, что США намерены любыми способами захватить нефть Венесуэлы.

Он отметил, что Вашингтон не устраивает тот факт, что добыча нефти в стране контролируется её властями.

«Такая «независимость», конечно, уже почти 25 лет раздражает международные компании и правительство США», — заявил Бланч.

По словам обозревателя, США не могут воспользоваться этими месторождениями и обогатиться за счёт них.

Ранее сообщалось, что США исчерпали половину своих стратегических резервов нефти.

В марте поступала информация, что американская нефтегазовая корпорация Chevron совместно с европейскими компаниями намерены увеличить добычу нефти в Венесуэле.