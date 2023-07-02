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Rebelión: США хотят любыми способами захватить венесуэльскую нефть

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Обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч заявил, что США намерены любыми способами захватить нефть Венесуэлы.

Он отметил, что Вашингтон не устраивает тот факт, что добыча нефти в стране контролируется её властями. 

«Такая «независимость», конечно, уже почти 25 лет раздражает международные компании и правительство США», — заявил Бланч.

По словам обозревателя, США не могут воспользоваться этими месторождениями и обогатиться за счёт них.

Ранее сообщалось, что США исчерпали половину своих стратегических резервов нефти.

В марте поступала информация, что американская нефтегазовая корпорация Chevron совместно с европейскими компаниями намерены увеличить добычу нефти в Венесуэле

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