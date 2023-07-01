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В коммуне Ватрело во Франции ввели комендантский час для несовершеннолетних

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Власти французской коммуны Ватрело в своих соцсетях заявили о введении в регионе комендантского часа для несовершеннолетних.
В коммуне Ватрело во Франции ввели комендантский час для несовершеннолетних
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

«Ватрело вводит комендантский час для несовершеннолетних с 22:00 до 05:00 постановлением мэра, которое вступает в силу с этой субботы, 1 июля», — цитирует заявление ТАСС.

Соответствующие ограничения не относятся к несовершеннолетним, которые будут перемещаться под присмотром взрослых, а также тех, кому нужна медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что число задержанных сотрудниками правоохранительных органов во Франции во время беспорядков по всей стране увеличилось до 1300.

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