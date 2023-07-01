Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал важные события, которые ждут Украину
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«Они связаны с тем, что произойдёт на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта», — сказал Боррель в интервью телеканалу TVE.
По его словам, мирные переговоры России и Украины зависят от событий, которые должны произойти на днях.
Он отметил, что количество мирных инициатив увеличивается.
Ранее испанский премьер-министр Педро Санчес прибыл в Киев в первый день председательства страны в Совете ЕС.