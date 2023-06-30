Мэр Тегерана принял приглашение Собянина посетить Москву
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По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, сроки визита согласовываются.
«Господин Закани, мэр Тегерана, принял приглашение. Сейчас согласовываем сроки, скорее всего, это будет после сентября», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Собянин заявил, что порядка 1,7 млн иностранцев посетили Москву в 2022 году.
Он отметил, что в первой тройке государств дальнего зарубежья — Индия, Турция и Иран.