Премьер Польши заявил, что поднимет на саммите Евросовета вопрос гарантий НАТО для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах поднять на саммите Европейского совета, который начинается в Брюсселе, вопрос предоставления гарантий Североатлантического альянса для Украины.

«Мы будем выступать за как можно более мощные гарантии безопасности для Украины. Я очень серьёзно подниму этот вопрос в присутствии генерального секретаря НАТО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Моравецкого, генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить саммит.

Польский премьер подчеркнул, что Варшава попытается укрепить убеждённость Столтенберга в необходимости предоставления гарантий безопасности.

Ранее Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Североатлантический альянс «пошлёт Украине сильный сигнал поддержки».