Премьер Польши заявил, что поднимет на саммите Евросовета вопрос гарантий НАТО для Украины
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«Мы будем выступать за как можно более мощные гарантии безопасности для Украины. Я очень серьёзно подниму этот вопрос в присутствии генерального секретаря НАТО», — цитирует его РИА Новости.
По словам Моравецкого, генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить саммит.
Польский премьер подчеркнул, что Варшава попытается укрепить убеждённость Столтенберга в необходимости предоставления гарантий безопасности.
Ранее Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Североатлантический альянс «пошлёт Украине сильный сигнал поддержки».