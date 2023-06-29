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Премьер Польши заявил, что поднимет на саммите Евросовета вопрос гарантий НАТО для Украины

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах поднять на саммите Европейского совета, который начинается в Брюсселе, вопрос предоставления гарантий Североатлантического альянса для Украины.
Премьер Польши заявил, что поднимет на саммите Евросовета вопрос гарантий НАТО для Украины
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Мы будем выступать за как можно более мощные гарантии безопасности для Украины. Я очень серьёзно подниму этот вопрос в присутствии генерального секретаря НАТО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Моравецкого, генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить саммит.

Польский премьер подчеркнул, что Варшава попытается укрепить убеждённость Столтенберга в необходимости предоставления гарантий безопасности.

Ранее Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Североатлантический альянс «пошлёт Украине сильный сигнал поддержки».

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