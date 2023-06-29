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Госдеп подтвердил гибель охранника у генконсульства США в Джидде

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Охранник консульства США в саудовской Джидде погиб при перестрелке у здания диппредставительства, сообщает Госдеп.

«Мы можем подтвердить сообщения об инциденте со стрельбой снаружи генконсульства в Джидде», — цитирует РИА Новости сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в результате инцидента погибли два человека: охранник консульства и неизвестный нападавший.

Уточняется, что сотрудники консульства не пострадали.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Саудовской Аравии 28 июня ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства США в Джидде.

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