Госдеп подтвердил гибель охранника у генконсульства США в Джидде
«Мы можем подтвердить сообщения об инциденте со стрельбой снаружи генконсульства в Джидде», — цитирует РИА Новости сообщение американского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в результате инцидента погибли два человека: охранник консульства и неизвестный нападавший.
Уточняется, что сотрудники консульства не пострадали.
Ранее сообщалось, что силы безопасности Саудовской Аравии 28 июня ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства США в Джидде.