МИД России призвал международные организации принять меры в связи с охотой на россиян в США

Международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, должны принять все необходимые меры для защиты россиян от «охоты» в США. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

РИА Новости

Она попросила верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи обратить внимание на данную ситуацию. «Мы призываем... другие международные правовые институты обратить внимание на данное вопиющее проявление квазиюстиции в США, политической охоты на граждан России и незамедлительно принять соответствующие меры», — приводит РИА Новости слова Захаровой. В декабре замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в США по несправедливым обвинениям отбывают наказание более 60 россиян, они фактически взяты в заложники.