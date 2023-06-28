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МИД России призвал международные организации принять меры в связи с охотой на россиян в США

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Международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, должны принять все необходимые меры для защиты россиян от «охоты» в США. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД России призвал международные организации принять меры в связи с охотой на россиян в США
  • РИА Новости

Она попросила верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи обратить внимание на данную ситуацию.

«Мы призываем... другие международные правовые институты обратить внимание на данное вопиющее проявление квазиюстиции в США, политической охоты на граждан России и незамедлительно принять соответствующие меры», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

В декабре замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в США по несправедливым обвинениям отбывают наказание более 60 россиян, они фактически взяты в заложники.

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