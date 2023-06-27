Столтенберг: Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО в Брюсселе

Встреча Турции, Швеции и Финляндии на высоком уровне по членству Швеции в НАТО пройдёт на следующей неделе в Брюсселе.

Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Есть надежда на позитивное решение (по членству Швеции в НАТО. — RT) до саммита в Вильнюсе... Мы договорились созвать встречу Финляндии, Швеции и Турции на следующей неделе в Брюсселе», — цитирует его РИА Новости.

По словам генсека, во встрече примут участие главы МИД, разведывательных служб, советники по национальной безопасности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от Стокгольма применения на практике антитеррористических законов.