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Швейцария подписала соглашение о свободной торговле ЕАСТ с Молдавией

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Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен от имени страны подписал соглашение о свободной торговле между Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и Молдавией.
Швейцария подписала соглашение о свободной торговле ЕАСТ с Молдавией
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Федеральный советник Ги Пармелен подписал от имени Швейцарии соглашение между государствами — членами Европейской ассоциации свободной торговли и Республикой Молдова», — приводит РИА Новости сообщение швейцарского Минэкономики.

Уточняется, что министры экономики Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Молдавии также подписали данное соглашение.

В марте правительство Молдавии одобрило поправки к соглашению с Украиной, позволяющие упростить транзит грузов железнодорожным путём по территории двух стран.

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