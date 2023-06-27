Швейцария подписала соглашение о свободной торговле ЕАСТ с Молдавией

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен от имени страны подписал соглашение о свободной торговле между Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и Молдавией.

«Федеральный советник Ги Пармелен подписал от имени Швейцарии соглашение между государствами — членами Европейской ассоциации свободной торговли и Республикой Молдова», — приводит РИА Новости сообщение швейцарского Минэкономики.

Уточняется, что министры экономики Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Молдавии также подписали данное соглашение.

В марте правительство Молдавии одобрило поправки к соглашению с Украиной, позволяющие упростить транзит грузов железнодорожным путём по территории двух стран.