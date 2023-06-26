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Лавров заявил, что Макрон является частью западной военной машины

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вооружённом мятеже в России.

«Я думаю, тут даже школьник где-то восьмого класса поймёт ту позицию, которую отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России», — сказал Лавров, отметив, что Макрон имел в виду не Украину, а весь западный лагерь.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что против Москвы работает вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада.

«И ясно, что и CNN, и руководители украинского режима, и политики, такие как Эммануэль Макрон, являются частью этой машины», — сказал министр.

Ранее Макрон в интервью газете La Provence заявил, что попытка мятежа в России оправдывает поддержку Западом киевского режима.

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