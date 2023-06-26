Лавров считает, что ситуация с попыткой мятежа не создаст сложности с партнёрами и друзьями России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT выразил мнение, что ситуация с попыткой вооружённого мятежа не создаст сложностей в отношениях с партнёрами и друзьями России.

«С партнёрами и друзьями — нет. Со всеми остальными — мне абсолютно всё равно, если честно. Отношения коллективного Запада с нами по его инициативе разрушены. Этих отношений нет. Поэтому одним эпизодом больше, одним меньше, я не вижу большой разницы», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что, когда и если на Западе «придут в себя, облагоразумятся, одумаются и обратятся к нам с какими-то предложениями касательно восстановления отношений в той или иной форме, тогда мы посмотрим, о чём они будут просить и какова была роль каждого из просителей в развязывании гибридной войны против Российской Федерации».

Утром 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы блокировали Ростов-на-Дону, и потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.

Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия ЧВК «Вагнер» предательством и ударом в спину.

Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после долгих переговоров с Пригожиным смог договориться об остановке продвижения ЧВК по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.