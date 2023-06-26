Столтенберг: НАТО считает события в России её внутренним делом
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО считает события в России её внутренним делом.
- AP
- © Markus Schreiber
«Мы мониторим ситуацию в России. События в выходные дни — это внутреннее дело России», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытка мятежа в России оправдывает поддержку Западом киевского режима.
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