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Столтенберг: НАТО считает события в России её внутренним делом

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО считает события в России её внутренним делом.
Столтенберг: НАТО считает события в России её внутренним делом
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Мы мониторим ситуацию в России. События в выходные дни — это внутреннее дело России», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытка мятежа в России оправдывает поддержку Западом киевского режима.

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