Власти Токио выразили недовольство законом о Дне Победы над милитаристской Японией

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно выразил недовольство российским законом о Дне Победы над милитаристской Японией.

По его словам, закон якобы может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии.

«По дипломатическим каналам 23 июня российской стороне было передано представление об этой позиции Японии, а также призвали (Россию. — RT) не создавать специально ненужное противостояние между народами», — цитирует Мацуно РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 3 сентября Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.