Депутат ЕП Уоллес обвинил Зеленского в продаже государственных земель в разгар конфликта
«Ущерб, нанесённый Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами... За что умирают украинцы из рабочего класса?» — написал он в Twitter.
Уоллес напомнил, что более 3 млн гектаров земли на Украине выкупили западные компании.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на Украине также активно распродают лес-кругляк, хотя его там не так много, как, например, в Сибири. В итоге, по мнению Путина, скоро Карпатский регион останется совсем без деревьев.
По состоянию на 31 марта госдолг Украины составил $119,9 млрд.