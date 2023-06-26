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Депутат ЕП Уоллес обвинил Зеленского в продаже государственных земель в разгар конфликта

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Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил президента Украины Владимира Зеленского в торговле государственными землями в разгар конфликта.

«Ущерб, нанесённый Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами... За что умирают украинцы из рабочего класса?» — написал он в Twitter.

Уоллес напомнил, что более 3 млн гектаров земли на Украине выкупили западные компании.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на Украине также активно распродают лес-кругляк, хотя его там не так много, как, например, в Сибири. В итоге, по мнению Путина, скоро Карпатский регион останется совсем без деревьев.

По состоянию на 31 марта госдолг Украины составил $119,9 млрд.

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