В Сирии зафиксировали девять полётов беспилотников со стороны возглавляемой США коалиции

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что российская сторона зафиксировала девять случаев нарушений, связанных с полётами беспилотников возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции».

«Продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полётов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что полёты проходили в том числе над идлибской зоной деэскалации.

Ранее Гуринов заявил, что боевики выпустили один ракетный снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) по объектам около российской авиабазы Хмеймим.