В Сирии зафиксировали девять полётов беспилотников со стороны возглавляемой США коалиции
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«Продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полётов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции», — цитирует его ТАСС.
Уточняется, что полёты проходили в том числе над идлибской зоной деэскалации.
Ранее Гуринов заявил, что боевики выпустили один ракетный снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) по объектам около российской авиабазы Хмеймим.