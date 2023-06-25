В Болгарии сгорел склад боеприпасов поставщика оружия боевикам ВСУ

В городе Карнобат на складе боеприпасов, который принадлежит предпринимателю Эмилиану Гербеву, произошёл второй пожар за год. Известно, что бизнесмен поставлял оружие киевскому режиму.

Об этом сообщает радиостанция BNR. Уточняется, что возгорание произошло из-за серии взрывов. Здание склада полностью сожжено. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту произошедшего Агентство национальной безопасности страны начало расследование. Как уточняет РИА Новости, Гербев занимался поставками оружия киевскому режиму как минимум в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году. Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что болгарское Минобороны готовит новый пакет военной помощи для Вооружённых сил Украины.