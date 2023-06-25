В Болгарии сгорел склад боеприпасов поставщика оружия боевикам ВСУ
Об этом сообщает радиостанция BNR.
Уточняется, что возгорание произошло из-за серии взрывов. Здание склада полностью сожжено.
Пострадавших в результате происшествия нет.
По факту произошедшего Агентство национальной безопасности страны начало расследование.
Как уточняет РИА Новости, Гербев занимался поставками оружия киевскому режиму как минимум в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году.
Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что болгарское Минобороны готовит новый пакет военной помощи для Вооружённых сил Украины.