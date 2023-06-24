Блинкен обсудил с коллегами по G7 и Боррелем ситуацию в России
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Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
По его словам, Блинкен провёл переговоры с главами МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Боррелем.
Они обсудили текущую ситуацию в России на фоне попытки вооружённого мятежа.
Ранее российский президент Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.
В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.