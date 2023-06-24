Блинкен обсудил с коллегами по G7 и Боррелем ситуацию в России 

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с коллегами по G7 и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем ситуацию в России.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

По его словам, Блинкен провёл переговоры с главами МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Боррелем.

Они обсудили текущую ситуацию в России на фоне попытки вооружённого мятежа.

Ранее российский президент Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.