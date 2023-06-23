В египетском отеле польский турист напал на россиянина
- Gettyimages.ru
- © Naturfoto Honal
Об этом рассказал пострадавший.
По его словам, во время обеда польский гражданин оскорблял семью россиянина, а затем полез драться.
«Дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила», — цитирует его РИА Новости.
Ранее генконсул России Виктор Воропаев сообщил, что останки погибшего при нападении акулы в египетской Хургаде россиянина передали специализированной компании для их дальнейшей репатриации в Россию.