Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В египетском отеле польский турист напал на россиянина

Короткая ссылка
В египетском отеле польский турист напал на россиянина и оскорбил его семью.
В египетском отеле польский турист напал на россиянина
  • Gettyimages.ru
  • © Naturfoto Honal

Об этом рассказал пострадавший.

По его словам, во время обеда польский гражданин оскорблял семью россиянина, а затем полез драться.

«Дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генконсул России Виктор Воропаев сообщил, что останки погибшего при нападении акулы в египетской Хургаде россиянина передали специализированной компании для их дальнейшей репатриации в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить