Аналитик Потавин усомнился в эффективности новых повышений ставки ЦБ Турции
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«Инвесторы разочарованы решением ЦБ, поскольку ожидалось повышение ставки до 25—40%. Но даже новые повышения ставки принципиально не решат проблему обесценения лиры. Дело в том, что торговый и платёжный баланс страны страдает от хронического дефицита», — отметил Потавин в беседе с газетой «Известия».
Как считает эксперт, для поддержки стабильности курса стране не хватает притока валюты.
Ранее сообщалось, что стоимость турецкой лиры к доллару в четверг, 22 июня, обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар после решения ЦБ Турции повысить ставку.