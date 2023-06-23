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Аналитик Потавин усомнился в эффективности новых повышений ставки ЦБ Турции

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Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что новые повышения ставки ЦБ Турции не решат проблему обесценения лиры. По его словам, увеличив ставку с 8,5 до 15% годовых, регулятор пытается бороться с высоким уровнем инфляции.
Аналитик Потавин усомнился в эффективности новых повышений ставки ЦБ Турции
  • AP
  • © Francisco Seco

«Инвесторы разочарованы решением ЦБ, поскольку ожидалось повышение ставки до 25—40%. Но даже новые повышения ставки принципиально не решат проблему обесценения лиры. Дело в том, что торговый и платёжный баланс страны страдает от хронического дефицита», — отметил Потавин в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, для поддержки стабильности курса стране не хватает притока валюты.

Ранее сообщалось, что стоимость турецкой лиры к доллару в четверг, 22 июня, обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар после решения ЦБ Турции повысить ставку.

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