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ЕС ввёл санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников

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Российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, попал под новый пакет антироссийских санкций ЕС.
ЕС ввёл санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом говорится в соответствующих нормативных актах, опубликованных в «Официальном журнале ЕС».

В качестве обоснования приводится тот факт, что организация «основана и финансируется Россией с целью реализации целей России во внешней политике».

По мнению ЕС, фонд «представляет собой инструмент мягкой силы» российского государства.

Ранее сообщалось, что ЕС официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

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