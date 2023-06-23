ЕС ввёл санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников
- AP
- © Olivier Matthys
Об этом говорится в соответствующих нормативных актах, опубликованных в «Официальном журнале ЕС».
В качестве обоснования приводится тот факт, что организация «основана и финансируется Россией с целью реализации целей России во внешней политике».
По мнению ЕС, фонд «представляет собой инструмент мягкой силы» российского государства.
Ранее сообщалось, что ЕС официально утвердил 11-й пакет санкций против России.