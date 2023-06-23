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Патрушев: биопрограммы США могут быть нацелены на создание расово-ориентированных вирусов

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что биологические программы Соединённых Штатов могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов.
Патрушев: биопрограммы США могут быть нацелены на создание расово-ориентированных вирусов
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом Патрушев сказал в ходе встречи с коллегами из стран Центральной Азии.

«Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев подчеркнул, что биологические программы, курируемые Пентагоном, вызывают серьёзное беспокойство.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада на постсоветском пространстве как угрозу своей нацбезопасности.

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