Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что биологические программы Соединённых Штатов могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов.

Об этом Патрушев сказал в ходе встречи с коллегами из стран Центральной Азии.

«Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев подчеркнул, что биологические программы, курируемые Пентагоном, вызывают серьёзное беспокойство.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада на постсоветском пространстве как угрозу своей нацбезопасности.