Патрушев: биопрограммы США могут быть нацелены на создание расово-ориентированных вирусов
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Об этом Патрушев сказал в ходе встречи с коллегами из стран Центральной Азии.
«Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов», — цитирует его РИА Новости.
Патрушев подчеркнул, что биологические программы, курируемые Пентагоном, вызывают серьёзное беспокойство.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада на постсоветском пространстве как угрозу своей нацбезопасности.