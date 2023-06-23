ЕС полностью запретил поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в ФРГ и Польшу
Европейский союз в рамках нового пакета антироссийских санкций полностью запретил поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу.
- AFP
- © ATTILA KISBENEDEK
«Исчезла возможность импорта российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу», — говорится на сайте Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что ЕС официально утвердил 11-й пакет санкций против России.
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