Глава Минфина США заявила о снижении риска рецессии в стране
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«По моей оценке, её вероятность, если уж на то пошло, уменьшилась — посмотрите на устойчивость рынка труда. Инфляция снижается», — цитирует её ТАСС.
При этом министр отметила, что всё это не означает полного отсутствия риска.
«Нам, вероятно, необходимо увидеть некоторое замедление расходов, чтобы взять инфляцию под контроль», — добавил она.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал экономическую ситуацию в США.