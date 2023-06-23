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Глава Минфина США заявила о снижении риска рецессии в стране

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Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Bloomberg TV заявила, что вероятность наступления рецессии в Соединённых Штатах уменьшилась.
Глава Минфина США заявила о снижении риска рецессии в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Bjarte Rettedal

«По моей оценке, её вероятность, если уж на то пошло, уменьшилась — посмотрите на устойчивость рынка труда. Инфляция снижается», — цитирует её ТАСС.

При этом министр отметила, что всё это не означает полного отсутствия риска.

«Нам, вероятно, необходимо увидеть некоторое замедление расходов, чтобы взять инфляцию под контроль», — добавил она.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал экономическую ситуацию в США.

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