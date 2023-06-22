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Путин заявил, что солидный потенциал роста сотрудничества России и Катара пока не раскрыт

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что весь потенциал взаимодействия России и Катара не раскрыт.
Путин заявил, что солидный потенциал роста сотрудничества России и Катара пока не раскрыт
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, катарская делегация традиционно была представлена на очень высоком уровне на ПМЭФ.

«Налицо солидный и ещё не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займётся межправкомиссия», — отметил российский президент на встрече с премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее премьер Катара в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности в мире.

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