Премьер Японии: Токио сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией
- AP
- © Hiro Komae
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после сессии японского парламента.
«Мы твёрдо придерживаемся своей позиции — заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — цитирует его ТАСС.
В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что тема мирного договора с Японией для России закрыта.
В январе в Кремле заявляли об отсутствии перспектив для переговоров c Токио по мирному договору.