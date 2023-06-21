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Премьер Японии: Токио сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией

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Японский премьер Фумио Кисида заявил, что Токио сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией.
Премьер Японии: Токио сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией
  • AP
  • © Hiro Komae

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после сессии японского парламента.

«Мы твёрдо придерживаемся своей позиции — заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — цитирует его ТАСС.

В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что тема мирного договора с Японией для России закрыта.

В январе в Кремле заявляли об отсутствии перспектив для переговоров c Токио по мирному договору.

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