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МИД России: процесс сирийского урегулирования далёк от завершения

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Процесс урегулирования в Сирии далёк от завершения.
МИД России: процесс сирийского урегулирования далёк от завершения
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Процесс, на мой взгляд, далеко не завершён ещё. Ещё много дел, непростых», — цитирует его ТАСС.

Богданов отметил, что участники многосторонних встреч полны решимости конструктивно взаимодействовать по крайне важным вопросам.

Ранее заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана в ходе переговоров в Астане обсудили восстановление отношений Дамаска и Анкары.

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