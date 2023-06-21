МИД России: процесс сирийского урегулирования далёк от завершения

Процесс урегулирования в Сирии далёк от завершения.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Процесс, на мой взгляд, далеко не завершён ещё. Ещё много дел, непростых», — цитирует его ТАСС.

Богданов отметил, что участники многосторонних встреч полны решимости конструктивно взаимодействовать по крайне важным вопросам.

Ранее заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана в ходе переговоров в Астане обсудили восстановление отношений Дамаска и Анкары.