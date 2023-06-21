МИД России: продолжение Кишинёвом своей политики приведёт к эскалации ситуации
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Конечно, если всё пойдёт такими же темпами, то нет никаких сомнений, что этот курс, заданный Вашингтоном в отношении Молдавии... приведёт к дальнейшему обострению ситуации», — цитирует её РИА Новости.
19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.
Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.