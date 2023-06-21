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МИД России: продолжение Кишинёвом своей политики приведёт к эскалации ситуации

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Продолжение властями Молдавии действий по запрету оппозиционных партий приведёт к дальнейшему обострению ситуации.
МИД России: продолжение Кишинёвом своей политики приведёт к эскалации ситуации
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Конечно, если всё пойдёт такими же темпами, то нет никаких сомнений, что этот курс, заданный Вашингтоном в отношении Молдавии... приведёт к дальнейшему обострению ситуации», — цитирует её РИА Новости.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда. 

Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.

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