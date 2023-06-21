Пентагон сообщил о заказе у Raytheon ракет AMRAAM, в том числе для Украины
Как передаёт РИА Новости, стоимость контракта составляет $1 151 111 454.
Отмечается, что контракт включает несекретные зарубежные военные поставки Великобритании, Болгарии, Бахрейну, Бельгии, Финляндии, Канаде, Венгрии, Италии, Нидерландам, Японии, Норвегии, Саудовской Аравии, Катару, Сингапуру, Южной Испании, Корее, Швейцарии и Украине.
Ранее заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх сообщила, что Соединённые Штаты при перерасчёте военной помощи Украине обнаружили более $6 млрд для ВСУ.
По её словам, Вашингтон обнаружил несоответствия в оценке снаряжения.