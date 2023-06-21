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Пентагон сообщил о заказе у Raytheon ракет AMRAAM, в том числе для Украины

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В Пентагоне сообщили, что американская компания Raytheon получила контракт стоимостью более миллиарда долларов на выпуск ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM.

Как передаёт РИА Новости, стоимость контракта составляет $1 151 111 454.

Отмечается, что контракт включает несекретные зарубежные военные поставки Великобритании, Болгарии, Бахрейну, Бельгии, Финляндии, Канаде, Венгрии, Италии, Нидерландам, Японии, Норвегии, Саудовской Аравии, Катару, Сингапуру, Южной Испании, Корее, Швейцарии и Украине.

Ранее заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх сообщила, что Соединённые Штаты при перерасчёте военной помощи Украине обнаружили более $6 млрд для ВСУ.

По её словам, Вашингтон обнаружил несоответствия в оценке снаряжения.

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