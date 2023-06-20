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В Венгрии заявили, что касса Евросоюза опустела из-за финансирования Украины

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Касса Европейского союза опустела на фоне финансирования Украины, при этом в новом проекте бюджета до 2027 года предлагается выделить дополнительные €50 млрд Киеву. Об этом заявил госсекретарь кабинета премьер-министр Венгрии Чаба Деметер.
В Венгрии заявили, что касса Евросоюза опустела из-за финансирования Украины
  • Gettyimages.ru

«Евросоюз просит денег у стран-членов. То есть из-за финансирования конфликта и Украины касса ЕС опустела», — приводит заявление Деметера РИА Новости.

Как отметил венгерский чиновник, большая часть бюджета ЕС в будущем пойдёт на финансирование Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК просит все 27 стран Европейского союза выделить в бюджет Евросоюза дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года.

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