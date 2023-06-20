В Венгрии заявили, что касса Евросоюза опустела из-за финансирования Украины
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«Евросоюз просит денег у стран-членов. То есть из-за финансирования конфликта и Украины касса ЕС опустела», — приводит заявление Деметера РИА Новости.
Как отметил венгерский чиновник, большая часть бюджета ЕС в будущем пойдёт на финансирование Украины.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК просит все 27 стран Европейского союза выделить в бюджет Евросоюза дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года.