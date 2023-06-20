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В Канаде потерпел крушение вертолёт ВВС страны, два человека пропали без вести

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Два человека пропали без вести, ещё двое пострадали в результате падения в реку транспортного вертолёта CH-147F Chinook ВВС Канады.
В Канаде потерпел крушение вертолёт ВВС страны, два человека пропали без вести
  • AFP
  • © GEOFF ROBINS

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что вертолёт совершал тренировочный полёт.

Согласно сообщению министра национальной обороны Аниты Ананд, на борту находились четыре военнослужащих канадских вооружённых сил.

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