В Канаде потерпел крушение вертолёт ВВС страны, два человека пропали без вести

Два человека пропали без вести, ещё двое пострадали в результате падения в реку транспортного вертолёта CH-147F Chinook ВВС Канады.

AFP

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Об этом сообщает CBC. Отмечается, что вертолёт совершал тренировочный полёт. Согласно сообщению министра национальной обороны Аниты Ананд, на борту находились четыре военнослужащих канадских вооружённых сил.