Лукашенко: США уже давно лишили Европу суверенитета и вставили ей шило «в нужное место»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты уже давно лишили Европу суверенитета.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с министрами иностранных дел государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить её. И они, европейцы, упрекают вас, и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Да Господь с вами! Вы давно его уже потеряли», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

По его словам, Европе уже «шило вставили» и существующими темпами соответствующие страны будут «валяться на земле».

«Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле, и они ещё упрекают кого-то в потере суверенитета! Какого суверенитета?» — отметил он.

Лукашенко добавил, что в настоящий момент в глобальном масштабе идёт жестокая битва и неизвестно, чем всё закончится.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что Соединённые Штаты воюют со всем миром.