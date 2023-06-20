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Лукашенко: США уже давно лишили Европу суверенитета и вставили ей шило «в нужное место»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты уже давно лишили Европу суверенитета.
Лукашенко: США уже давно лишили Европу суверенитета и вставили ей шило «в нужное место»
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Соответствующее заявление он сделал на встрече с министрами иностранных дел государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить её. И они, европейцы, упрекают вас, и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Да Господь с вами! Вы давно его уже потеряли», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

По его словам, Европе уже «шило вставили» и существующими темпами соответствующие страны будут «валяться на земле». 

«Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле, и они ещё упрекают кого-то в потере суверенитета! Какого суверенитета?» — отметил он.

Лукашенко добавил, что в настоящий момент в глобальном масштабе идёт жестокая битва и неизвестно, чем всё закончится.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что Соединённые Штаты воюют со всем миром.

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