Боррель: встреча министров арабских стран и Евросоюза отложена из-за позиции ЛАГ по Сирии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что встреча министров арабских стран и Евросоюза откладывается на неопределённое время из-за позиции членов Лиги арабских государств (ЛАГ), решивших возобновить полноправное членство Сирии в объединении. Об этом сообщает египетский телеканал eXtra news.

«Шестая арабо-европейская министерская встреча, проведение которой было запланировано на эту неделю, переносится из-за возвращения Дамаска в Лигу арабских государств», — цитирует его ТАСС.

По его словам, решение ЛАГ вернуть сирийской стороне членство является «суверенным решением», но при этом ЕС считает, что «Дамаск не предпринял никаких значимых усилий для разрешения (внутрисирийского. — RT) конфликта», позиция европейской стороны в отношении Сирии не поменяется, пока страна не выполнит резолюции Совбеза ООН.

7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в организацию.