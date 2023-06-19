Боррель: встреча министров арабских стран и Евросоюза отложена из-за позиции ЛАГ по Сирии
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«Шестая арабо-европейская министерская встреча, проведение которой было запланировано на эту неделю, переносится из-за возвращения Дамаска в Лигу арабских государств», — цитирует его ТАСС.
По его словам, решение ЛАГ вернуть сирийской стороне членство является «суверенным решением», но при этом ЕС считает, что «Дамаск не предпринял никаких значимых усилий для разрешения (внутрисирийского. — RT) конфликта», позиция европейской стороны в отношении Сирии не поменяется, пока страна не выполнит резолюции Совбеза ООН.
7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в организацию.