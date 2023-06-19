Coca-Cola HBC объявила о решении приобрести производителя водки Finlandia
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Заявление опубликовано на сайте компании.
В случае получения одобрения со стороны всех регулирующих органов сделку завершат во втором полугодии текущего года.
Ранее сообщалось, что уход из России компании Coca-Cola привёл к тому, что в магазинах стало больше брендов напитков со вкусом колы.
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