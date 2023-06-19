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Coca-Cola HBC объявила о решении приобрести производителя водки Finlandia

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Европейская компания Coca-Cola HBC заявила, что достигнута договорённость о покупке Brown-Forman Finland Oy — производителя водки бренда Finlandia. Стоимость сделки составляет $220 млн.
Coca-Cola HBC объявила о решении приобрести производителя водки Finlandia
  • Gettyimages.ru

Заявление опубликовано на сайте компании.

В случае получения одобрения со стороны всех регулирующих органов сделку завершат во втором полугодии текущего года.

Ранее сообщалось, что уход из России компании Coca-Cola привёл к тому, что в магазинах стало больше брендов напитков со вкусом колы.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что газировку не стоит пить при гастрите, язве и колите.

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