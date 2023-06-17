Песков: представители африканской делегации не передавали Путину послание от Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что представители африканской делегации не передавали президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского.

РИА Новости

«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее стало известно, что переговоры Владимира Путина с лидерами стран Африки продолжались более трёх часов.