Песков: представители африканской делегации не передавали Путину послание от Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что представители африканской делегации не передавали президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского.
- РИА Новости
«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что переговоры Владимира Путина с лидерами стран Африки продолжались более трёх часов.
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