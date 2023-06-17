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В Италии прошла акция протеста против поставок оружия Киеву

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Группа итальянских активистов из ассоциации «Венето — Россия» и общественного комитета «Верона за свободу» провели акцию протеста против поставок западного оружия Киеву.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы вышли... чтобы сказать «нет» убийственной политике НАТО и поддержать Россию», — сказал президент ассоциации Пальмарино Дзоккателли.

Отмечается, что в руках у активистов были транспаранты с лозунгами «Россия — друг, НАТО — враг», а также «ЕС — сообщник, Италия — служанка».

Целью митинга, по словам Дзоккателли, была демонстрация того, что политику нынешних властей в отношении конфликта на Украине поддерживают не все итальянцы.

В начале июня манифестации против НАТО и направления оружия Украине прошли в ряде городов Италии.

Также сообщалось о массовом митинге в поддержку России, состоявшемся в Сиднее.

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