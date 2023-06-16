Экс-советник Макгрегор: НАТО может пойти на прямое столкновение с Москвой при разгроме ВСУ
- Legion-Media
Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он напомнил, что в западных странах начались обсуждения того, что НАТО должно перебросить свои силы на Украину.
«По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, поскольку ВСУ находятся в критическом положении», — цитирует Макгрегора РИА Новости.
Экс-советник допустил, что лидеры европейских стран совместно с американской администрацией могут пойти на прямое столкновение с Россией, опасаясь за своё политическое будущее.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине.