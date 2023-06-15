Президент Теббун: давление иностранных государств не повлияет на отношения Алжира и России

Алжирский президент Абдельмаджид Теббун заявил, что давление со стороны иностранных государств не окажет влияния на двусторонние отношения Алжира и России.

Об этом Теббун сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил алжирский лидер, Алжир уже на протяжении 60 лет поддерживает Россию.

«Сегодня, может быть, какое-то давление иностранных государств оказывается на нас, но это никогда не сможет повлиять на наши отношения», — подчеркнул он.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что двусторонние отношения с Алжиром имеют для России особое значение.