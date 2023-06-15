Захарова: в разных странах выдвинули примерно 20 инициатив по урегулированию на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на ПМЭФ-2023 заявила, что к настоящему времени примерно 20 инициатив по урегулированию украинского кризиса выдвинуто разными странами или отдельными политическими деятелями.

«Всего сейчас примерно 20 инициатив, которые были выдвинуты либо государствами, либо отдельными политическими деятелями по урегулированию украинского кризиса», — сказала Захарова.

По её словам, все эти инициативы имеют разные нюансы, но везде одна и та же цель — содействовать урегулированию.

«Потому что все понимают, что речь идёт не просто о локальном кризисе и даже не о региональном. Речь идёт об общемировой ситуации, которая задевает продовольственную, энергетическую безопасность и стратегическую стабильность», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим отвергает любые возможности для запуска переговорного процесса с Россией.