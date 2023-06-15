Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Захарова: в разных странах выдвинули примерно 20 инициатив по урегулированию на Украине

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на ПМЭФ-2023 заявила, что к настоящему времени примерно 20 инициатив по урегулированию украинского кризиса выдвинуто разными странами или отдельными политическими деятелями.

«Всего сейчас примерно 20 инициатив, которые были выдвинуты либо государствами, либо отдельными политическими деятелями по урегулированию украинского кризиса», — сказала Захарова.

По её словам, все эти инициативы имеют разные нюансы, но везде одна и та же цель — содействовать урегулированию.

«Потому что все понимают, что речь идёт не просто о локальном кризисе и даже не о региональном. Речь идёт об общемировой ситуации, которая задевает продовольственную, энергетическую безопасность и стратегическую стабильность», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим отвергает любые возможности для запуска переговорного процесса с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить