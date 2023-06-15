Хакеры атаковали сайты городов Швейцарии

Сайты Базеля, Цюриха, Лозанны, Женевы и Монтре оказались взломаны хакерами и временно заблокированы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Tribune de Genève, власти регионов обвинили в кибератаке хакерскую группу NoName.

«Ответственность за атаки взяла на себя группа NoName. Однако наш центр не может спекулировать по поводу мотивов хакеров и поэтому не предоставляет никакой информации на эту тему», — сообщила представитель Национального центра кибербезопасности Швейцарии Манюэлла Зондереггер.

В мае сообщалось, что власти Швейцарии рассматривают возможность присоединения страны к военным проектам Европейского союза, касающимся киберзащиты и военной мобильности.

Ранее неизвестные атаковали российские предприятия путём фишинговой рассылки под видом документов от госорганов о мобилизации и призыве.