В ЦПВС сообщили об ударе израильских ВВС по объектам в окрестностях Дамаска
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«14 июня в 01:06 два тактических истребителя F-15 ВВС армии обороны Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях Дамаска», — приводит РИА Новости его слова.
Гуринов добавил, что сирийская армия сбила одну авиабомбу с помощью комплекса «Бук-М2Э».
«Жертв и пострадавших нет», — подытожил он.
Ране госагентство SANA сообщало, что сирийские средства ПВО отражают атаку в небе над окрестностями Дамаска.