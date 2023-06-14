В ЦПВС сообщили об ударе израильских ВВС по объектам в окрестностях Дамаска

Истребители ВВС Израиля выпустили четыре управляемые авиабомбы по объектам в окрестностях Дамаска в Сирии, пострадавших нет. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«14 июня в 01:06 два тактических истребителя F-15 ВВС армии обороны Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях Дамаска», — приводит РИА Новости его слова.

Гуринов добавил, что сирийская армия сбила одну авиабомбу с помощью комплекса «Бук-М2Э».

«Жертв и пострадавших нет», — подытожил он.

Ране госагентство SANA сообщало, что сирийские средства ПВО отражают атаку в небе над окрестностями Дамаска.