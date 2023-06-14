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Пожарные потушили возгорание в аэропорту Калькутты

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Представитель международного аэропорта индийской Калькутты сообщил, что пожар удалось потушить.
Пожарные потушили возгорание в аэропорту Калькутты
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Пожар и задымление... были полностью потушены к 21:40 (19:10 мск). Все пассажиры благополучно эвакуированы, а процесс регистрации приостановлен из-за задымления в зоне регистрации», — приводит ТАСС заявление представителя аэропорта.

Ранее телеканал NDTV сообщал, что огонь охватил стойку регистрации, администрация объявила эвакуацию.

В феврале в порту города Искендерун на юге Турции вспыхнул крупный пожар, горело сотни контейнеров для морских перевозок.

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