Пожарные потушили возгорание в аэропорту Калькутты

Представитель международного аэропорта индийской Калькутты сообщил, что пожар удалось потушить.

«Пожар и задымление... были полностью потушены к 21:40 (19:10 мск). Все пассажиры благополучно эвакуированы, а процесс регистрации приостановлен из-за задымления в зоне регистрации», — приводит ТАСС заявление представителя аэропорта.

Ранее телеканал NDTV сообщал, что огонь охватил стойку регистрации, администрация объявила эвакуацию.

В феврале в порту города Искендерун на юге Турции вспыхнул крупный пожар, горело сотни контейнеров для морских перевозок.