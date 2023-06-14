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В Сирии террористы похитили россиянина

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В Сирии террористы похитили россиянина Константина Башарова. Информацию об этом RT подтвердили родные и близкие мужчины. Согласно предварительным данным, он находится в плену у боевиков запрещённого в России «Исламского государства»*.
В Сирии террористы похитили россиянина
  • AFP
  • © Bakr ALKASEM

Как рассказал близкий друг похищенного, мужчина после 8 мая долго не выходил на связь.

«В последние дни он с чужого номера стал писать мне. Попросил срочно связаться с работодателем, сообщил, что его якобы хотят в срочном порядке на кого-то обменять. Связь очень плохая, мои сообщения до него не всегда доходят, а позвонить ему я не могу», — сказал собеседник RT.

При этом жена похищенного рассказала RT, что не общалась с супругом с 7 мая. О похищении мужа женщина узнала 10 июня, когда увидела видеоролик с ним.

Родные россиянина обратились в МИД России, российское посольство в Сирии, ФСБ и администрацию президента с просьбой спасти его из плена.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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