Доцент МГИМО Маслова напомнила, что при Берлускони Италия развивала диалог с Россией
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Безусловно, ушла целая эпоха итальянской политики, поделилась эксперт.
Она напомнила, что, придя в политику в возрасте за 50 лет, Берлускони занимал должность премьера четыре раза, беспрецедентное количество для Италии.
«Италия при нём всячески способствовала диалогу с Россией и не воспринимала Россию как что-то инородное. Скорее напротив, Россия воспринималась как часть общего европейского пространства», — отметила доцент.
По словам Масловой, Берлускони до последнего не изменил своей позиции, выступая за развитие диалога с Россией.
Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет в клинике Милана, куда был госпитализирован.