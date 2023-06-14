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Доцент МГИМО Маслова напомнила, что при Берлускони Италия развивала диалог с Россией

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Специалист по Италии доцент МГИМО Елена Маслова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, каким был экс-премьер Италии, сенатор Сильвио Берлускони.
Доцент МГИМО Маслова напомнила, что при Берлускони Италия развивала диалог с Россией
  • Gettyimages.ru

Безусловно, ушла целая эпоха итальянской политики, поделилась эксперт.

Она напомнила, что, придя в политику в возрасте за 50 лет, Берлускони занимал должность премьера четыре раза, беспрецедентное количество для Италии.

«Италия при нём всячески способствовала диалогу с Россией и не воспринимала Россию как что-то инородное. Скорее напротив, Россия воспринималась как часть общего европейского пространства», — отметила доцент.

По словам Масловой, Берлускони до последнего не изменил своей позиции, выступая за развитие диалога с Россией.

Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет в клинике Милана, куда был госпитализирован.

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